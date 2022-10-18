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Вашингтон пока не наблюдает "тревожные" признаки, связанные с размещением войск в Беларуси, которые могут потенциально повлиять на развитие ситуации на поле боя в Украине.
Pentagonas
Pentagonas
© Scanpix / Reuters

Вашингтон пока не наблюдает "тревожные" признаки, связанные с размещением войск в Беларуси, которые могут потенциально повлиять на развитие ситуации на поле боя в Украине.

Об этом заявил высокопоставленный представитель министерства обороны США, сообщает Укринформ во вторник, 18 октября.

"Что касается Беларуси, это то, за чем мы, конечно, следим. Пока у нас нет никаких признаков, которые могли бы заставить нас, знаете, изменить наши взгляды (на развитие ситуации — ред.) на поле боя в ее нынешнем виде", — отметил он.

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По его словам, США также не наблюдают ничего в плане перемещения стратегических самолетов и других средств России, способных нести ядерное оружие, внутри России, что могло бы изменить позицию ядерного сдерживания США в Европе.

Как известно, Беларусь решила усилить границу с Украиной, поэтому туда выводятся "подкрепленные пограничные наряды и маневренные группы территориальных органов пограничной службы".

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