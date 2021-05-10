"Конечно, Турция является врагом Армении, так сложилось исторически", - сказал Пашинян, отвечая на вопрос депутата о его отношении к Турции. Выступление премьера Армении опубликовано в Facebook.
"Мы не позволим, чтобы региональная вражда стала неуправляемой. Преклоняясь перед нашими погибшими, мы должны оставить детям мирный, стабильный регион и вражда должна быть управляемой", - добавил Пашинян. По его словам, в противном случае можно столкнуться с катастрофой не только для Армении, но и для всего региона.
Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений.
В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти соответствующие документы так не были ратифицированы.
Однако уже в декабре 2009 года бывший тогда премьером Турции Эрдоган заявил, что Анкара не ратифицирует протоколы без разрешения карабахского конфликта. А 22 апреля 2010 года тогдашний президент Армении Серж Саргсян подписал указ о приостановлении процесса ратификации армяно-турецких протоколов, заявив, что Турция не готова продолжать начатый процесс, 16 февраля 2015 года глава государства отозвал протоколы из повестки парламента.
1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов, после чего стороны обвинили друг друга в срыве процесса.
Армянские власти неоднократно заявляли, что Турция оказывала помощь Азербайджану в ходе военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года. В Ереване также утверждали, что Анкара перебрасывала в регион боевиков с Ближнего Востока. Турция и Азербайджан отрицали эту информацию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации автомобилей, подписывают петицию (27)
Жители Литвы возмущены новым порядком регистрации...
Организатор митинга против тестирования детей получила штраф (17)
Организатор каунасского нелегального митинга против...
В Шяуляй с собой покончила молодая врач: близкие намерены обращаться в прокуратуру (31)
В воскресенье в социальных сетях распространяли...
Опрос: 30% жителей Литвы одобряют закон о нейтральном партнерстве (33)
Как свидетельствуют опубликованные в понедельник LRT...
Климатолог о погоде в Литве: летом температура будет подниматься до 30 градусов тепла (5)
Эту весну многие запомнят как очень холодную и...