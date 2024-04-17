ПАСЕ призвала конфисковать государственные активы России

По словам спикера украинского парламента, он приехал в Страсбург, чтобы "заглянуть в глаза каждого" члена ПАСЕ, поблагодарить тех, "кто без устали помогает" Украине, и "попросить о помощи тех, кто может помочь, но почему-то до сих пор этого не сделал". "Я прошу вас от имени уставшего, но несгибаемого украинского солдата, который уже третий год не покидает свой окоп, хотя сегодня ему не хватает боеприпасов, от имени матери, которая не может защитить свое дитя от российских ракет в Харькове, Сумах, Киеве, Запорожье , Одессе, Херсоне и по всей Украине, я обращаюсь к вам от имени украинских учителей, врачей, спасателей, от имени украинского парламента, с молчаливой молитвой по всем погибшим, от имени всех раненых, искалеченных, но не покоренных", - сказал Стефанчук.