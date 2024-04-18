ПАСЕ объявила о непризнании легитимности Владимира Путина

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) "не признает легитимность Владимира Путина в качестве президента Российской Федерации и повторяет призыв к государствам - членам и -наблюдателям в Совете Европы, а также Европейскому Союзу прекратить с ним все контакты, за исключением контактов с гуманитарными целями и целями, направленными на мир". Такое положение содержится в резолюции ПАСЕ 2540, посвященной гибели российского оппозиционера Алексея Навального и "необходимости противостоять тоталитарному режиму Владимира Путина и его войне против демократии". Эта резолюция была обнародована в среду, 17 апреля.