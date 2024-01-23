Парламент Турции проголосует за ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО

Во вторник Генеральная ассамблея турецкого парламента должна обсудить заявку Швеции на вступление в НАТО.

Ожидается, что заявка будет одобрена, сообщили агентству Reuters три источника в парламенте Турции. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен подписать соответствующий закон.

Процесс ратификации заявки Швеции затянулся из-за позиции Турции более чем на полтора года.

Швеция и Финляндия заявили о желании вступить в НАТО 16 мая 2022 года, опасаясь за свою безопасность после вторжения России в Украину. Две скандинавские страны хотели вступить в альянс одновременно.

5 июля 2022 года НАТО подписала протокол о присоединении Швеции к альянсу, который был быстро ратифицирован почти всеми государствами НАТО к сентябрю 2022 года.