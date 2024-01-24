Парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО

Швеция, десятилетиями не вступавшая в военные альянсы, решила подать заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией в 2022 году после начала российской агрессии против Украины.

Большинство членов НАТО быстро ратифицировали принятие в альянс обеих стран, но Турция, обвинявшая Швецию в укрывательстве членов Рабочей партии Курдистана, затянула этот процесс.

В результате Финляндия стала полноправным членом НАТО еще в апреле прошлого года, а Швеция до сих пор не могла завершить процесс вступления.

«Сегодня мы еще на один шаг приблизились к полному членству в НАТО», – написал в соцсетях премьер-министр Швеции Ульф Кристерссен.

Шведскую заявку еще не ратифицировала Венгрия: премьер-министр страны Виктор Орбан во вторник пригласил своего коллегу в Будапешт, чтобы провести переговоры по этому вопросу, однако глава шведского МИД Тобиас Билльстрем сказал, что на данном этапе не видит причин для обсуждений с венгерской стороной.