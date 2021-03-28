Обычно в Соборе Святого Петра в Ватикане и на площади перед ним собираются десятки тысяч католиков, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, символизирующее вход Иисуса Христа в Иерусалим. Они несут с собой пальмовые и оливковые ветви.
Однако в этом году на службе в практически пустой базилике присутствовали лишь 120 человек, поскольку в Ватикане действуют жесткие коронавирусные ограничения. Практически все они, за исключением понтифика и хора, были в масках.
Месса положила начало обрядам Страстной седмицы. Остальные службы последней недели Великого поста - Великий четверг, Страстная пятница, Великая суббота и сама католическая Пасха в следующее воскресенье - также пройдут с ограниченным числом участников.
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