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Папа римский Франциск второй год подряд на фоне пандемии коронавируса отслужил мессу в Вербное воскресенье, которое отмечает Католическая церковь за неделю до Пасхи. Понтифик призвал молиться за всех жертв насилия, передает "Интерфакс". После богослужения он обратил внимание, что верующие вновь встречают канун Пасхи в условиях пандемии, и призвал не поддаваться отчаянию и недовольству.
Verbų sekmadienį popiežius Pranciškus aukojo šventas mišias
Verbų sekmadienį popiežius Pranciškus aukojo šventas mišias
© ELTA

Обычно в Соборе Святого Петра в Ватикане и на площади перед ним собираются десятки тысяч католиков, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье, символизирующее вход Иисуса Христа в Иерусалим. Они несут с собой пальмовые и оливковые ветви.

Однако в этом году на службе в практически пустой базилике присутствовали лишь 120 человек, поскольку в Ватикане действуют жесткие коронавирусные ограничения. Практически все они, за исключением понтифика и хора, были в масках.

Месса положила начало обрядам Страстной седмицы. Остальные службы последней недели Великого поста - Великий четверг, Страстная пятница, Великая суббота и сама католическая Пасха в следующее воскресенье - также пройдут с ограниченным числом участников.

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