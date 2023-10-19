Палестинцы просят МУС расследовать удар по больнице в Газе

"Палестинское государство сегодня подало ходатайство в МУС, чтобы добиться расследования этого преступления. Нам необходимо международное расследование", - заявила представитель ПНА во Франции Хала Абу Хасира в среду, 18 октября.

По словам Хасиры, она не сомневается в том, что в ракетном ударе повинен Израиль. "Единственный ответственный - это Израиль. Это не первый случай, когда Израиль берет под прицел гражданскую инфраструктуру и особенно больницы", - сказала она.

Бомбардировка больницы в Газе

Накануне на территории больницы Аль-Ахли разорвалась ракета. По данным контролирующей сектор Газа террористической организации ХАМАС, в результате погибли более 470 человек, еще триста были ранены. ХАМАС обвиняет в ударе Израиль. Многие мусульманские страны также осудили Израиль.