Основатель РДК Капустин заочно осужден пожизненно

Издание отмечает, что процесс шел в закрытом режиме; журналисты узнали о нем случайно, придя на заседание по делу неонацистского объединения NS/WP. При этом на оглашение приговора Капустину, которое должно проходить открыто, представителей СМИ не пропустили, передает "Медиазона".

Капустин был обвинен по статьям УК о госизмене, покушении на теракт, обучении террористической деятельности, создании террористического сообщества и приобретении взрывчатых веществ.

2 марта 2023 года вооруженные бойцы "Русского добровольческого корпуса" вошли в два российских села в Брянской области, находящихся близ границы с Украиной, как утверждают российские власти, обстреляли гражданские автомобили, убив двух мирных жителей, после чего покинули территорию РФ.