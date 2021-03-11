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В Европейском вещательном союзе решили, что песня "Я научу тебя", с которой в Роттердаме должна была выступить группа "Галасы ЗМеста", "ставит под сомнение неполитический характер конкурса".
Baltarusijos atstovai „Eurovizijoje“ „Galasy ZMesta“
Baltarusijos atstovai „Eurovizijoje“ „Galasy ZMesta“
© Facebook

Европейский вещательный союз (ЕВС) потребовал от Беларуси заменить песню, представленную для участия в конкурсе в 2021 году. Соответствующее заявление в четверг, 11 марта, опубликовала пресс-служба ЕВС.

Как отмечается в документе, песня "Я научу тебя", с которой в Роттердаме должна была выступить группа "Галасы ЗМеста", "ставит под сомнение неполитический характер конкурса". Кроме того, последние реакции на участие в конкурсе с этой песней может подорвать репутацию "Евровидения", полагают в ЕВС.

В союзе собщили, что уже поставили Белтелерадиокомпанию, которая отвечает за участие Беларуси в конкурсе, в известность, что "песня в ее нынешнем виде не может участвовать в конкурсе". Минск попросили либо изменить текст, либо предложить новую песню соответствующую правилам "Евровидения". Отказ от выполнения этого требования может привести к дисквалификации Беларуси этом году, недвусмысленно указали в ЕВС.

"Я научу тебя ходить по струночке..."

Музыканты группы "Галасы ЗМеста" не скрывают своих симпатий к режиму Лукашенко и во многих песнях прямо или косвенно язвят над теми, кто выступает за перемены в стране. Рефреном песни, которая должна была представить Беларусь на "Евровидении-2021" стали такие слова: "Я научу тебя плясать под дудочку… Я научу тебя ходить по струночке… Ты будешь всем доволен, рад всему… Тебе же лучше будет самому". Многие увидели в них политический подтекст, считая что песня направлена против тех, кто борется за свободу в Беларуси.

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Deutsche Welle

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