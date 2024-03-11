Орбан рассказал о плане Трампа лишить Киев военной помощи

Виктор Орбан назвал администрацию действующего президента США демократа Джо Байдена "провоенной", заявив, что "Дональд Трамп выступает за мир". По словам Орбана, Трамп за время своего президентства "положил конец войнам" и "стал первым президентом США за долгое время, который не начал войну". Орбан подчеркнул, что хотя Трамп еще и не выиграл выборы, его соратники по Республиканской партии в Конгрессе уже мешают демократам "финансировать войну" в Украине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о планах претендента на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа остановить войну России против Украины . "Трамп в случае победы на выборах президента США не даст ни цента военной помощи Украине. Прекращение военной помощи поможет остановить войну. Если Америка не даст деньги, то европейцы одни не смогут финансировать эту войну, и тогда война будет закончена", - сообщил Орбан, рассказывая о своей встрече с Трампом во Флориде в интервью телеканалу M1, обнародованном вечером в воскресенье, 10 марта.

Виктор Орбан вечером 8 марта встречался с Трампом в его поместье в Мар-а-Лаго во Флориде. Дональд Трамп назвал венгерского премьера выдающимся лидером. "Нет никого лучше, умнее или лучшего лидера, чем Виктор Орбан. Он фантастичен. Он замечательный лидер, фантастический лидер. В Европе и во всем мире, они уважают его", - сказал Трамп.

Планы Дональда Трампа

Дональд Трамп обещал добиться мира в Украине за 24 часа . Как выяснил Bloomberg, Трамп в случае прихода к власти намерен организовать мирный саммит с участием президентов Украины и России. Киев он планирует принудить к переговорам под угрозой сокращения военной помощи, а Москву, наоборот, - под угрозой увеличения военной поддержки.