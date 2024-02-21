Опрос: Лишь 10 процентов европейцев верят в победу Украины

Даже в самых оптимистичных в отношении Украины странах - Польше, Швеции и Португалии - в победу ВСУ верят менее одного из пяти респондентов (17 процентов). В свою очередь победу России в войне против Украины считают вероятной вдвое больше европейцев - 20 процентов. Во всех 12 странах самым распространенным мнением являлось завершение войны неким вариантом "компромиссного урегулирования": с таким прогнозом согласилось 37 процентов участников опроса. Еще около трети респондентов указали вариант ответа "Мне все равно, ничего из этого, я не знаю".