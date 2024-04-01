Оппозиция в Турции одержала победу на местных выборах

По результатам местных выборов в Турции, опубликованным в понедельник, 1 апреля, главами 35 регионов, в том числе двух наиболее крупных турецких городов Стамбула и Анкары, станут представители оппозиционной Республиканской народной партии (РНП). "Радио Свобода" сообщает, что по состоянию на 14.00 мск действующий мэр 16-миллионного Стамбула Экрем Имамоглу сохраняет свой пост с результатом 51,1 процента голосов, опережая более чем на 11 процентных пунктов своего ближайшего соперника из президентской Партии справедливости и развития (ПСР).

С большой долей вероятности свой пост сохранит и действующий мэр 5-миллионной Анкары Мансур Яваш, также представитель оппозиционной РНП, за которого отдали свои голоса более 60 процентов столичных избирателей. Имамоглу и Яваш являются потенциальными кандидатами на пост президента Турции в 2028 году. Действующий президент страны Реджеп Эрдоган, который в 2023 году был переизбран после 20 лет пребывания у власти, ранее обещал не принимать участия в новых выборах.