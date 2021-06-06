"Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста. Если останусь, дана санкция решить вопрос Гудкова "любым способом".

Ранее о том, что Гудков пересек украинскую границу и едет в Киев, сообщил журналист Евгений Киселев.

Дмитрий Гудков считает, что уголовное дело, по которому он проходит как подозреваемый, ”возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования”.

"Мое решение поддержано родными и близкими мне людьми, в адрес которых также поступила серьезная информация об угрозах и рисках".

Супруга Дмитрия Гудкова Валерия подтвердила РИА Новости подлинность сообщения мужа в соцсетях.

По данным источника ”Интерфакса”, Гудков уехал из России через пропускной пункт ”Троебортное — Бачевск” в Брянской области. ”Уехав, Гудков нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде, так что в ближайшее время следствие может обратиться в суд и попросить заменить ее на иную, вплоть до заочного ареста”, — сказал собеседник агентства.

Два источника, близких к администрации президента России, сказали ”Медузе”, что 3 июня Дмитрия Гудкова освободили из полиции под давлением политического блока мэрии Москвы, с которым у него, по словам собеседников, ”неплохой контакт”. Один из источников заявил, что инициатором уголовного дела против Гудкова и его задержания было МВД. ”Кого-то из оппозиционеров прессует ФСБ, в случае Гудкова решило отличиться МВД”, — сказал он.

Дмитрия Гудкова задержали 1 июня как подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, заключенного с мэрией Москвы. Спустя два дня его освободили.