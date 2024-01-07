ООН: сектор Газа может стать непригодным для жизни

"Хезболла" заявила, что нанесла 62 ракетных удара по израильской базе управления воздушным движением Мерон, а израильская армия сообщила о "примерно 40 запусках с территории Ливана " в субботу, добавив что в ответ нанесла удар по "военным объектам" "Хезболлы". До полудня в субботу на севере Израиля семь раз прозвучали предупредительные сирены.

Ливанская группировка "Хезболла" заявила, что она "начала отвечать" на убийство заместителя лидера ХАМАС в Бейруте . Сам Израиль не подтверждает свою причастность к операции по ликвидации представителя группировки.

Ведущие западные дипломаты отправились поездки по региону, стремясь увеличить потоки помощи в Газу и предотвратить расширение конфликта.

Военное противостояние уже привело к резкому росту напряженности во всем регионе. По мере наступления четвертого месяца конфликта эта напряженность не снижается.

Заявление представителя ООН было сделано в то время, когда Газа подверглась очередной бомбардировке израильскими войсками. Журналисты сообщают об ударах по южному городу Рафах, где сотни тысяч людей пытаются укрыться от боевых действий.

Представитель израильского военного ведомства подтвердил, что база на вершине горы была обстреляна, но не сказал, был ли нанесен ей ущерб. О жертвах в Израиле также не сообщалось.

"Хезболла" ведет практически ежедневные обмены ударами с израильскими войсками с начала октября. Представительство группировки заявило, что последний обстрел стал ответом на убийство Салеха аль-Арури во вторник в Бейруте, где находится штаб-квартира "Хезболлы".

Находящийся с визитом в столице Ливана глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель предостерег стороны от расширения противостояния.

"Крайне важно избежать региональной эскалации на Ближнем Востоке. Абсолютно необходимо избежать втягивания Ливана в региональный конфликт", - сказал Боррель.

Перед тем как отправиться в Саудовскую Аравию, Боррель призвал удвоить усилия по достижению мира.

"Израиль объявил своей целью искоренение ХАМАС. Должен быть другой способ искоренить ХАМАС, который... не приведет к гибели стольких людей", - сказал он.