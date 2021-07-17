Журналисты спросили американского лидера, что он думает о роли таких компаний, как Facebook, в распространении ложных сведений о вакцинации и пандемии Covid-19. "Они убивают людей, - ответил на это Байден. - Пандемия сейчас идет только среди тех, кто не вакцинировался".

Первую дозу одной из вакцин против коронавируса получили около 67,9% взрослого населения США, а 59,2% - прошли полную вакцинацию. Но многие люди не делают прививки, поскольку настроены против вакцинации.

В четверг в США было зафиксировано более 33 тыс. новых случаев заболевания, а среднее число заболевших за семь дней выросло на 70% по сравнению с предыдущей неделей. При этом пациентов в больницах стало больше на 36%, а летальных исходов - на 26% (среднее ежедневное число умерших за неделю при этом составило 211 человек).

Координатор Белого дома по борьбе с коронавирусом Джефф Зиентс заявил, что рост заболеваемости и смертности связан с тем, что люди отказываются прививаться. "На американцев, не прошедших вакцинацию, приходятся практически все последние госпитализации и смерти, связанные с Covid-19", - сказал чиновник.

В пятницу глава американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заключила: "Сейчас можно совершенно определенно сказать, что эта пандемия становится пандемией невакцинированных".

Противники вакцинации отказываются делать прививки, получая информацию в социальных сетях. Кроме того, некоторые политики из Республиканской партии утверждают, что при помощи вакцинации власти пытаются контролировать жителей США.

По данным исследования, опубликованного в марте этого года неправительственной организацией Center for Countering Digital Hate, противники вакцинации опубликовали в "Фейсбуке", YouTube, "Инстаграме" и "Твиттере" посты, которые прочли более 59 млн человек. "Таким образом они стали "самыми большими и важными соцсетевыми платформами для антиваксеров", - сказано в докладе.

Что говорят социальные сети

Официальный представитель Facebook Кевин Макалистер заявил, что компанию "не беспокоят обвинения, не подкрепленные фактами". "Мы удалили более 18 млн постов с дезинформацией о ковиде и заблокировали аккаунты, которые постоянно нарушали правила", - сказано в заявлении, распространенном социальной сетью.

Весной этого года глава Facebook Марк Цукерберг, а также руководители Google и Twitter Сундар Пичай и Джек Дорси отвечали на вопросы американских конгрессменов о дезинформации в сети.

Дорси заявил, что "Твиттер" выступает за модерацию постов, а Пичай сообщил, что YouTube постоянно удаляет ложную информацию о коронавирусе и играет важную роль в распространении проверенных и научных сведений о вакцинах.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки признала, что социальные сети пытаются бороться с дезинформацией, однако отметила, что они должны действовать более решительно. "Очевидно, что они предприняли некоторые шаги. Но ясно, что сделать нужно больше", - сказала она.

Анализ - больше не в друзьях

Джеймс Клейтон, корреспондент Би-би-си по вопросам технологий

Очевидно, что компания Facebook устала от критики со стороны различных американских администраций. Трамп и его республиканцы считали, что социальная сеть ограничивает свободу слова, когда борется с теориями заговора относительно злоупотреблений на выборах президента США.

У Байдена и его команды - претензии совсем иного рода: что Facebook борется с теориями заговора, такими как кампания против вакцинации, недостаточно активно. На прошлой неделе Байден подписал указ, ограничивающий слияния крупных технологических фирм; считается, что он призван ограничить власть таких компаний, как Facebook.

Разумеется, Facebook - далеко не единственная сеть, в адрес которой звучит подобная критика. Недовольство не раз звучало в адрес практики модерации в YouTube.

Но жесткие слова Байдена в отношении Facebook - это еще и свидетельство его личного недовольства этой компанией. В январе 2020 года он сказал в интервью New York Times: "Я никогда не был большим поклонником Цукербрга. Я думаю, что он представляет собой серьезную проблему".

Facebook не может не быть озабочен тем, что Байден теперь президент, а его слова становятся все жестче.