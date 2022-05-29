В условиях войны оперативно проверить информацию, распространенную представителями сторон конфликта, не представляется возможным.

Большинство из военнослужащих попали в плен под Мариуполем. По их словам, во время этапирования им заматывали глаза скотчем, надевали на голову мешок и связывали руки веревками. Денисова сообщает, что в плену украинских военнослужащих пытали: угрожали убийством, унижали и избивали.

Особо жестоким пыткам, по словам омбудсмена, подверглись офицеры полка "Азов". Во время допросов их ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, забрасывали петлю на шею, душили, пытали электротоком и избивали ногами.

Помимо этого, украинские военнослужащие рассказали, что россияне ввели им неизвестные препараты на букву "М", после чего они теряли сознание и память. Украинцы говорят, что их также заставляли учить стихотворение "Простите нас, родные россияне", гимн Российской федерации, историю создания российских герба и флага.

Женщины-военнопленные, которые содержали в СИЗО Донецка, рассказали, что их содержали в переполненных камерах, где находилось не менее 17-20 человек. Они были лишены средств гигиены и возможности помыться. Кроме того, женщин, по словам Денисовой, принуждали к половым актам.

Накануне президент России Владимир Путин во время разговора с канцлером Австрии Карлом Нехаммером согласился предоставить Международному Красному Кресту доступ к военнопленным.