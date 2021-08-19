Очевидцы рассказывают о выстрелах и погибших в аэропорту Кабула

Афганцы, сотрудничающие с германскими организациями, испытывают трудности с тем, чтобы добраться до кабульского аэропорта для эвакуации. Об этом два местных сотрудника сообщили в четверг, 19 августа, агентству dpa. С одной стороны, по их словам, дороги к аэропорту настолько забиты, что по ним практически невозможно добраться до цели. С другой же стороны, военнослужащие США не пропускали их непосредственно у входов в аэропорт.

"Американские солдаты пропускают только своих людей", - рассказал один из собеседников агентства, отметив, что в то время, на которое его вызвали в аэропорт, на входе не было никого из представителей немецкой стороны. Другой афганец сообщил, что пытался попасть в аэропорт с 8 часов вечера до 2 часов ночи. Американский солдат отказывался его пропустить, заявив, что кто-то должен прийти и проверить, действительно ли он сотрудник немецкой организации из местных жителей.

По словам очевидцев, подходы к аэропорту заблокированы афганцами, у которых нет документов.

Улетевшие из Кабула рассказывают о гибели людей

Возле аэропорта неоднократно были слышны выстрелы, также был применен слезоточивый газ. Один из пассажиров эвакуационного рейса, прибывший во Франкфурт-на-Майне утром 19 августа, рассказал, что видел перед вылетом из Кабула погибших. "Бессилие, отчаяние, только хаос", - описал он ситуацию в афганской столице.

У здания аэропорта Кабула есть несколько входов. Многие люди находятся у входа в гражданский сектор в южной части аэропорта, откуда осуществляются приостановленные в настоящее время коммерческие рейсы. Вход в военный сектор расположен в северной части воздушной гавани, а еще один - примерно в километре к востоку от входа в гражданский сектор. Вокруг этих входов, а также вдоль окружающих территорию взрывозащитных заграждений, толпятся тысячи людей, пытаясь попасть на территорию аэропорта.

Западные страны организуют эвакуацию и собирают саммит G-20

После захвата власти в Афганистане боевиками радикального исламистского движения "Талибан" многие местные жители пытаются покинуть страну. Западные государства начали эвакуационные рейсы, чтобы вывезти своих граждан, а также местный персонал, в отношении которых есть опасения мести со стороны талибов.

Военные США по состоянию на 18 августа эвакуировали из Афганистана более 3200 человек По данным министерства обороны ФРГ, бундесвер вывез из Кабула более 900 человек.

Премьер-министр председательствующей в G-20 Италии Марио Драги добивается проведения саммита "большой двадцатки", посвященного ситуации в Афганистане, еще до очередного саммита, намеченного на октябрь, пишет газета La Repubblica.