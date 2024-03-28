Обрушение моста в Балтиморе: спасатели нашли еще два тела в утонувшем пикапе. Что известно о катастрофе

В среду водолазы подняли на поверхность тела двух рабочих, которые находились в красном пикапе, упавшем в воду после столкновения грузового судна с мостом. Поиск еще четверых продолжается: спасатели предполагают, что все они погибли.

В момент катастрофы на мосту работала группа рабочих, которые чинили выбоины в дорожном покрытии. Мост находился на высоте 56 метров, а температура воды в реке составляла около 8 градусов Цельсия.

Как сообщил губернатор Мэриленда Уэс Мур, судно перед столкновением подало сигнал бедствия, и рабочие успели перекрыть движение. «Эти люди — герои», — подчеркнул Мур.

Как сообщила местная полиция, спасательная операция осложняется тем, что тела могут быть заблокированы в обломках моста. Сейчас водолазы используют для поиска тел сонары; они предполагают, что останки людей находятся в утонувших автомобилях.