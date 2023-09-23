"О чем молчит пропаганда": Лукашенко был прав?

 
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Государственные медиа и провластные блогеры в Беларуси и России регулярно утверждают, что Европа несамостоятельна в принятии любых решений и что ЕС полностью зависит от США. Почему это не так, объясняет новый видеоэпизод проекта "О чем молчит пропаганда".

Опираясь на общеизвестные факты и данные соцопросов, журналисты опровергают основные "месседжи" пропагандистов из Беларуси и России – о полной политической, экономической и энергетической зависимости ЕС от США. Авторы эпизоды также обращают внимание на приемы, используемые пропагандой. В случае с ЕС и США, это манипуляции с высказываниями иностранных экспертов (часто фейковых).

Цель проекта "О чем молчит пропаганда" – донести до русскоязычной аудитории в разных странах достоверную информацию о войне в Украине. Видео освещают темы, которые замалчиваются или намеренно искажаются кремлевской пропагандой, а также разоблачают наиболее распространенные мифы.

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