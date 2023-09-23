"О чем молчит пропаганда": Лукашенко был прав?

Опираясь на общеизвестные факты и данные соцопросов, журналисты опровергают основные "месседжи" пропагандистов из Беларуси и России – о полной политической, экономической и энергетической зависимости ЕС от США. Авторы эпизоды также обращают внимание на приемы, используемые пропагандой. В случае с ЕС и США, это манипуляции с высказываниями иностранных экспертов (часто фейковых).