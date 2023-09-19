NYT: В Константиновке могла упасть украинская ракета

Украина не намерена расследовать обстрел Константиновки

В результате взрыва ракеты на рынке в центре Константиновки 6 сентября погибли по меньшей мере 15 человек и более 30 получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в ударе российскую армию. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не будет расследовать ракетный обстрел рынка, потому что "все очевидно".

"Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более шести тысяч ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: "Вы знаете, это Украина сама себя атакует"? Для нас очевидно и подтверждено, что это один изракетных ударов Российской Федерации", - сказал Подоляк в эфире передачи Breakfast Show на YouTube-канале журналиста Александра Плющева.