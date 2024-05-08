NYT: США задержали поставки бомб Израилю из-за его операции в Рафахе

По словам собеседников СМИ, сейчас Вашингтон рассматривает вопрос приостановки будущих поставок вооружений, включая комплексы наведения.
Ранее на этой неделе источники Axios рассказали о приостановке поставок вооружений Израилю, но официальных подтверждений этому не было. Собеседники CNN говорили, что перерыв в поставке оружия израильской стороне не связан с операцией в Рафахе.
Израиль начал боевую операцию в секторе Газа после нападения группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, на юг страны 7 октября. Тогда были убиты более 1200 мирных жителей, более 250 человек были взяты в заложники и вывезены в Газу. Израиль заявил, что его цель – полное уничтожение ХАМАС. Рафах израильские власти называют последним оплотом джихадистов.
Во вторник, 7 мая, Армия обороны Израиля установила контроль над КПП „Рафах“ со стороны сектора Газа, на границе с Египтом. Военные отчитались, что в ходе наземной операции были убиты 20 членов группировки ХАМАС.
После того, как Израиль ввёл технику и военных в Рафах, ХАМАС заявил о согласии на прекращение огня в Газе. Представители группировки проинформировали об этом Катар и Египет, которые выступили в качестве посредников.
Многие страны обвиняют Израиль в излишней жестокости по отношению к мирным гражданам. Израильские военные заявляют, что атакуют исключительно инфраструктуру группировки, и утверждают, что ХАМАС размещает свои объекты в густонаселённой застройке, используя мирное население в качестве живого щита.
Подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы утверждает, что с начала боевых действий в секторе погибли более 34 тысяч палестинцев. Независимого подтверждения этим данным нет.