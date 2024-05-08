NYT: США задержали поставки бомб Израилю из-за его операции в Рафахе

По словам собеседников СМИ, сейчас Вашингтон рассматривает вопрос приостановки будущих поставок вооружений, включая комплексы наведения.

Ранее на этой неделе источники Axios рассказали о приостановке поставок вооружений Израилю, но официальных подтверждений этому не было. Собеседники CNN говорили, что перерыв в поставке оружия израильской стороне не связан с операцией в Рафахе.

Израиль начал боевую операцию в секторе Газа после нападения группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, на юг страны 7 октября. Тогда были убиты более 1200 мирных жителей, более 250 человек были взяты в заложники и вывезены в Газу. Израиль заявил, что его цель – полное уничтожение ХАМАС. Рафах израильские власти называют последним оплотом джихадистов.