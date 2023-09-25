NYT: Первые танки Abrams прибыли на территорию Украины

 
The Insider
Abrams
Abrams
ФОТО: AP / Scanpix

Первую партию американских танков Abrams доставили в Украину, сообщает The New York Times.

Издание отмечает, что Киев сможет использовать танки во время контрнаступления. Нначальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уже заявил, что Abrams нужно будет использовать «очень специально, для очень конкретных, хорошо продуманных операций».

Официальных данных о количестве танков пока нет. Politico со ссылкой на источники сообщало, что первая партия должна состоять из 6-8 танков. Всего США обещали отправить 31 танк.

Ранее сообщалось, что танки доставили в Германию, где они должны были пройти модернизацию. О том, что США в течение нескольких месяцев поставят Украине 31 усовершенствованный танк M1 Abrams, президент Джо Байден объявил еще в январе этого года. Он заявил, что танки нужны, чтобы помочь украинцам «улучшить их способность маневрировать на открытой местности».

США не планировали передавать Украине сложные в обслуживании танки Abrams, но изменили тактику, чтобы убедить Германию отправить в Украину более простые в использовании танки Leopard 2.

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The Insider
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