Количество могил на кладбище в Краснодарском крае, где хоронят погибших наёмников "ЧВК Вагнера", за последние два месяца выросло в семь раз – до 170 захоронений. Об этом сообщает издание The New York Times.

Издание проанализировало спутниковые снимки от 24 ноября 2022 года и от 24 января 2023 года.

The New York Times пишет, что в начале декабря прошлого года о существовании кладбища "ЧВК Вагнера" в районе посёлка Молькино сообщил местный активист и бывший военный Виталий Вотановский. По его словам, там хоронили невостребованные тела, пишет издание.

По снимкам захоронений, которые опубликовал в телеграме Вотановский можно предположить, что многие погибли в боях в районе Бахмута и Соледара в Донецкой области. Не менее 16 имен и дат рождения, которые можно найти на надгробиях, имеются в базах данных осужденных за преступления в России, пишет газета.

В начале января наличие кладбища для бойцов ЧВК подтвердил основатель и спонсор военизированного подразделения Евгений Пригожин. Видео с рассказом бизнесмена публиковало российское государственное агентство РИА Новости.

Пресс-служба Пригожина пояснила, что хоронят там тех, кто указал место захоронения в своём завещании.

Кроме того, неподалёку располагается часовня и мемориал погибшим в конфликтах, начиная с 2010-х годов. Сооружение напоминает колумбарий. Но, по словам Пригожина, праха там нет. На табличке указаны лишь личный номер наёмника и копии полученных им наград. При этом местные жители говорят, что некоторые погибшие были кремированы и похоронены в стенах мемориала, пишет The New York Times.

По данным РИА Новости, на конец декабря прошлого года на кладбище было более 90 могил.

Вотановский и местные СМИ ранее уточняли, что мемориал и кладбище находятся вблизи станицы Бакинская, примерно в 10 километрах от села Молькино, которое упоминается в материале The New York Times.

"ЧВК Вагнера" – неофициальное вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам.

Бойцы "ЧВК Вагнера" участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наёмников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.

С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что "ЧВК Вагнера" вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование. Как это оформляется юридически, до сих пор неизвестно.