Немецкие и российские СМИ разошлись в том, какой по счету визит в Россию нанесла Ангела Меркель (Angela Merkel) 20 августа в статусе канцлера ФРГ: публиковались цифры от 19 до 21. Сама Меркель, выступая после встречи с Владимиром Путиным, "зарифмовала" это число с количеством своих лет на посту канцлера - 16 визитов за 16 лет. В свою очередь, по подсчетам DW, за 16 лет она приезжала в Россию 20 раз.

Официальная часть визита началась у стен Кремля в Александровском саду. Ангела Меркель прибыла туда перед встречей с президентом России, чтобы возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата. "Чтобы еще раз напомнить, что 80 лет назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз", - объяснила глава германского правительства.

Из Александровского сада Меркель направилась в Большой Кремлевский дворец, где к 14:00 ее ждал Путин. Перед началом переговоров он подарил канцлеру букет цветов, после чего оба политика сели за столик, чтобы фотографы сделали несколько снимков. "Мы всегда в телефонном контакте", - заявил журналистам глава Кремля, и в этот момент у его визави зазвонил телефон, что вызвало улыбки у членов делегаций и журналистов. В этом веселом расположении духа Путин и Меркель отправились на переговоры.

Путин может помочь своими связями с "Талибаном"

К журналистам лидеры двух стран вышли на час позже, чем планировалось. А когда они обнародовали список тем, которые обсудили, стало понятно, что переговоры и не могли закончиться раньше: перечень был весьма обширным. От ситуации в Афганистане, Сирии и Беларуси до отравления Алексея Навального и изменения климата. Найти компромисс пока удалось не во всем.

Ангела Меркель и Владимир Путин признали, что приход "Талибана" к власти в Афганистане - это факт, с которым не поспоришь. Путин назвал эту смену результатом политики Запада "по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей". По его словам, "Талибан" прекратил боевые действия и "приступил к наведению общественного порядка".

Меркель воздержалась от оценки действий талибов, но обратилась к Путину с просьбой. "Я хотела бы, чтобы Россия задействовала свои связи с "Талибаном", чтобы позволить покинуть страну тем, кто помогал вооруженным силам и правоохранительным органам Германии". Российский президент, говоря о беженцах, выразил опасение: "Особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев".

Меркель обеспокоена репрессиями в России

Репрессивная внутренняя политика России тоже стала предметом диалога. Ситуацию вокруг Алексея Навального Ангела Меркель назвала удручающей. "ЕСПЧ назвал процесс по делу Навального и приговор ему произвольным и несоразмерным, - отметила она. - Я призвала освободить Алексея Навального". "Что касается упомянутого фигуранта, то он осужден за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров", - Владимир Путин в очередной раз не стал называть Навального по имени-фамилии, зато припомнил ему дело "Ив Роше". ЕСПЧ в 2018 году постановил, что при рассмотрении этого дела было нарушено право братьев Навальных на справедливый суд.

Разочарованием назвала Меркель и решение признать три немецкие НКО - "Немецко-русский обмен", "Центр либеральной современности" и "Форум русских европейцев" - нежелательными на территории России. Она попросила отменить этот статус, чтобы возобновить дискуссионную площадку "Петербургский диалог", которая, по ее словам, способствовала сближению гражданских обществ России и Германии.

Просьба канцлера прозвучала всего за час до того, как стало известно, что министерство юстиции России внесло в реестр "СМИ-иноагентов" телеканал "Дождь", расследовательское издание "Важные истории", а пять сотрудников этого издания признало "физлицами-иноагентами".

Не договорились о транзите газа через Украину

Через два дня Ангела Меркель отправится в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинская сторона ожидает, что и после введения трубопровода "Северный поток - 2" в эксплуатацию не потеряет доходы от транзита газа. Но приехать в Киев с железной гарантией того, что российско-украинский контракт на транзит газа через Украину будет продлен после 2024 года, у Меркель не получится: Путин в качестве ответного шага требует от европейцев договориться об условиях.

"Мы готовы и после 2024 года транзитировать через территорию Украины, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме, - заявил он. - Для этого мы должны получить ответ, в том числе от наших европартнеров, сколько же они готовы у нас закупать. Ну это же очевидная вещь. Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку потребителям в Европе".

Несмотря на разногласия с Россией по украинскому и многим другим вопросам, Ангела Меркель уверена, что нет иного хорошего способа решать международные проблемы, кроме диалога. "В международных отношениях не существует разумной альтернативы диалогу, обмену аргументами, даже если это стоит огромных усилий, - подытожила канцдер ФРГ свое выступление. - Я убеждена, что диалог следует продолжать".