Новая Зеландия отказалась от запрета на табак ради снижения налогов

Закон должен был вступить в силу в июле 2024, а спустя несколько лет Новая Зеландия хотела стать "страной, свободной от курения". Закон предусматривал крупные штрафы, продажу табачных изделий только в специальных магазинах и ограничение доли никотина в табачной продукции.

После октябрьских выборов, по результатам которых их победительница консервативная Национальная партия сформировала коалицию с праволиберальной ACT и националистической NZ First ("Новая Зеландия прежде всего"), этого не будет.

В ходе предвыборной кампании Национальная партия обещала уменьшить некоторые налоги. Чтобы профинансировать их снижение, она предложила разрешить иностранным покупателям вернуться на рынок недвижимости. Идею отклонила NZ First. По словам нового министра финансов Николы Уиллис, теперь на снижение налогов пойдут доходы от продажи сигарет. На отмене закона о запрете на табак настаивали партнёры Национальной партии по коалиции, отметила Уиллис.