Нобелевскую премию по физике получили ученые, сумевшие заглянуть внутрь атома

Члены Нобелевского комитета пояснили, что в 2001 году новоиспеченные лауреаты независимо друг от друга провели успешные эксперименты, которые фактически заложили основу нового научного направления - аттосекундной физики.

Аттосекунда - одна триллионная доля секунды. В таких микро-микро-микровеличинах приходится измерять процессы, происходящие с материей на уровне атомов и электронов.

Агостини, Крауз и Л'Юйе экспериментальным путем создали технологию, позволяющую генерировать сверхкороткие лазерные импульсы, позволяющие зафиксировать взаимодействия между отдельными элементарными частицами, то есть фактически заглянуть внутрь атома.

Это вторая Нобелевская премия, врученная в этом году. Накануне Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США удостоились премии 2023 года в области медицины и физиологии — за открытия, которые позволили разработать новый тип вакцин на основе РНК.

Начиная с 1901 года Нобелевскую премию в области физики присуждали 116 раз, ее лауреатами стали 222 человека.