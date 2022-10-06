В 2021 году премию по физике также разделили трое ученых - Сюкуро Манабэ, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи - за прорывные открытия в понимании комплексных физических систем и моделирование климата Земли.
Так называемая Нобелевская неделя традиционно проходит в Стокгольме в начале октября. Премия по физике - вторая из вручаемых.
В первый день становятся известны лауреаты в области медицины и физиологии. В этом году премию в этой области получил один человек - шведский генетик Сванте Паабо за исследования геномов вымерших гоминид и эволюции человека.
Затем следуют вручения в области физики, химии, литературы, и в завершении недели объявляется лауреат Нобелевской премии мира, им может стать не только физическое лицо, но и целые организации. Это единственная премия, которая присуждается не Шведской, а Норвежской Академией наук.
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