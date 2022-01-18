Назарбаев указал, что нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сейчас "обладает всей полнотой власти" и является главой Совета безопасности страны. "В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур Отан". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", — заявил Назарбаев.

По словам первого президента, стабильность и спокойствие в стране всегда были его главной целью. Он также призвал поддержать предложенную Токаевым программу реформ, "направленную на повышение благосостояния народа".