Назарбаев указал, что нынешний президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сейчас "обладает всей полнотой власти" и является главой Совета безопасности страны. "В скором времени президент будет избран председателем партии "Нур Отан". Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны", — заявил Назарбаев.
По словам первого президента, стабильность и спокойствие в стране всегда были его главной целью. Он также призвал поддержать предложенную Токаевым программу реформ, "направленную на повышение благосостояния народа".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Сейм Литвы узаконил буквы x, w и q в документах удостоверения личности (11)
Во вторник Сейм Литвы принял закон, предусматривающий...
В Литве вступили в силу новые правила управления пандемией, остались исключения (4)
17 января в Литве в силу вступило немало новых правил...
"Никуда не уезжал": Назарбаев впервые выступил с обращением к нации после протестов (6)
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев...
До 2030 г. Вильнюс планирует отказаться от газового отопления (19)
Через 8 лет в столице Литвы для отопления планируют...
Премьер-министр Литвы: распространение "омикрон" в Литве не столь стремительно, как в других странах (2)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...