Утром 8 октября часть Крымского моста обрушилась в результате взрыва. По предварительным данным, взорвалась фура, которая заехала на мост после проверки на КПП.

Украинские власти не стали брать на себя ответственность за произошедшее, ограничившись намеками. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк утром писал "Крым, мост, начало. Все нелегальное должно быть уничтожено", однако позже возложил ответственность на российских силовиков, которые "вышли из-под контроля".

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении не упоминал о взрыве на Крымском мосту, но говорил о погоде на полуострове. "К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов . На всей нашей территории, в том числе и в Крыму", - сказал Зеленский.