aA
С 1 ноября в Германии не будут выплачивать денежные компенсации зарплаты людям, которые из-за карантина не выходили на работу. Это относится к тем, у кого нет противопоказаний к вакцинации. Если человек заболел короной и отправился на карантин, то он не будет на время карантина получать денежную компенсацию от работодателя, сообщает канал OstWest.
Bundestagas
Bundestagas
© Imago / Scanpix

Этот указ согласовали сегодня на заседании министры здравоохранения земель, от голосования воздержались представители Бремена и Тюрингии. Федеральный закон о защите от инфекций предусматривает эту норму, так как уже достаточно вакцин в свободном доступе и все могут её получить.

Сотрудники, которые вынуждены оставаться дома из-за карантина, имеют право на полную компенсацию заработной платы от государства в течение первых шести недель. Также начиная с 7 недели государство может платить 67% зарплаты. Сотрудникам не нужно писать специальные заявления, если они находятся на карантине меньше 6 недель, они продолжают получать свои деньги напрямую от работодателя, который должен потом запросить возмещение средств от компетентного органа. Только начиная с 7-й недели сотрудники должны сами подавать заявление о компенсации зарплаты из-за карантина.

Ранее министр здравоохранения Йенс Шпан выступил за прекращение выплаты финансовой компенсации невакцинированным людям: «Между прочим, дело не в давлении, а в справедливости по отношению к вакцинированным. Почему другие должны платить из-за того, что кто-то решил не вакцинироваться?»

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

ВОЗ фиксирует снижение заболеваемости и смертности от Covid-19 в мире (4)

Число случаев заболевания COVID-19, данные о которых...

Министр образования Литвы: изолировать будут только заболевших учеников или учителей (13)

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита...

Министр: экономическая деятельность не может быть ограничена (5)

В связи с тем, что правительство готовится рассмотреть...

Экономист оценил предложение о введении еще одного карантина: непривитые должны платить за лечение (69)

Экономист Раймондас Куодис оценил слова...

Коронавирус в Литве: 1402 новых случая, 9 смертей (32)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1402 новых случая...

TOP новостей

Одними масками все не обойдется: возможны изменения в вопросе удаленной работы (19)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду в...

Введенные ограничения подействовали на салоны красоты: клиентов стало меньше, некоторые мастера работают на дому (8)

Представители сектора салонов красоты говорят, что...

Экс-глава Минздрава Литвы: недостаточно вернуть маски в помещениях (66)

Экс-глава Минздрава Литвы , депутат Аурелиюс Верига...

Specialus Baltijos šalių geležinkelio ekspresas Remigijus Šimašius ir Marius Skuodis

Первый в истории независимой Литвы: экспресс из Таллина за 12 часов доехал до Вильнюса (212)

21 сентября, в 21:00 ч. на Вильнюсский железнодорожный...

Нежданные гости: в одном из вильнюсских хостелов задержали 13 нелегалов (22)

В одном из вильнюсских хостелов полиция обнаружила...