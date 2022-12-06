Главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко сообщил "Новой газете Европа", что представители телеканала "никогда не предлагали вести официальные обсуждения на негосударственном языке Латвии".
"Совет, посвященный лишению "Дождя" лицензии на вещание, проходил без участия представителей телеканала, нас на него не пригласили. До этого момента мы много раз обсуждали различные вопросы с советом, в качестве рабочего языка по соглашению сторон использовался русский, переводчик не требовался. На очередной встрече, прошедшей в октябре, было предложено перейти на латышский язык, и в этот момент мы не успели пригласить переводчика", — рассказал Дзядко.
Ранее сообщалось, что сегодня Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала "Дождь".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
На дорогах Литвы – новшество: скорость будет зависеть не от сезона, а от погодных условий
Превышение допустимой скорости или небезопасная...
После лишения Латвией "Дождя" лицензии телеканал не будет доступен и в Литве
После того, как латвийский регулятор аннулировал...
Часть клиентов радовалась дешевому электричеству, сейчас их ждут в три раза более высокие цены
Первые потребители, подписавшие договоры с...
Вильнюс планируется поделить на зоны: поездка из некоторых спальных районов будет стоить дороже
Вильнюсский общественный транспорт, как в Лондоне ,...
Эфир Delfi: "Дождь" без лицензии, о русском писателе и литературе с Виктором Ерофеевым
Премия свободы в этом году в Литве присуждена...