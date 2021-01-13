Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что 17 января вернется в Россию. Соответствующую запись он сделал в среду, 13 января, в Telegram и в Twitter.
"17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте", - написал он.
По словам политика, находящегося на реабилитации в ФРГ после отравления в августе 2020 года, вопрос "возвращаться или нет" перед ним "не стоял никогда".
"Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить", - подчеркнул оппозиционер.
Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке.— Alexey Navalny (@navalny) January 13, 2021
17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы".
Встречайте 😉https://t.co/7J7ImemgvR
Следы яда "Новичок" в анализах Навального
Алексей Навальный потерял сознание 20 августа в самолете, вылетевшем из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в клинику "Шарите" в Берлине. Россиянин находился в искусственной коме 19 суток. Эксперты спецлаборатории бундесвера по просьбе клиники провели токсикологический анализ проб, взятых у Навального, и обнаружили в них следы вещества группы "Новичок". К аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Власти РФ отрицают все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера. ЕС и Великобритания 15 октября ввели санкции за отравление Навального. Москва в ответ заявила о введении контрмер в отношении ведущих сотрудников аппаратов руководителей ФРГ и Франции. Более 50 стран - участниц ОЗХО в ноябре призвали Россию расследовать отравление политика.
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