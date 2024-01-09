Навального впервые отправили в ШИЗО за полярным кругом

"Мысль о том, что Путин удовлетворен тем, что упек меня в барак на Крайнем Севере, и теперь меня перестанут мурыжить в ШИЗО, была не только малодушной, но и наивной. Только я вышел из карантина, как "осужденный Навальный отказался представиться по форме, на воспитательную работу не реагирует, должных выводов для себя не делает". 7 суток ШИЗО", - рассказал политик.

По словам Навального, в ШИЗО отличается распорядок дня, поэтому ему приходится выходить на прогулки рано утром. "Мало что так бодрит, как прогулка на Ямале в 6:30 утра. А уж какой прекрасный свежий ветерок задувает во двор, несмотря на бетонный забор, прямо ух!" - говорится в посте.

До этапирования в колонию "Полярный волк" политик находился в ИК-6 в поселке Мелехово во Владимирской области. Там Навального отправляли в ШИЗО 23 раза.