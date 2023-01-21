Ранее в пятницу на встрече западных союзников на авиабазе США Рамштайн в Германии не удалось достичь соглашения о поставке немецких танков «Леопард-2» в Украину, однако министр обороны Польши выразил оптимизм в отношении того, что эти усилия увенчаются успехом.

«Это суверенное решение суверенного государства, каковым является Германия», – заявил голландец Роб Бауэр, выступая на пресс-конференции в Лиссабоне. Он добавил, что также важно обсудить поставки других вооружений, запрошенных Украиной.

«Передача [вооружений] сейчас стоит денег, но цена для всех нас будет намного выше, если Россия выиграет войну в Украине. Нам нужно серьезно посмотреть на то, что Украина требует, и, если возможно, дать им то, что они просят», - сказал он, добавив, что это нужно сделать своевременно.

Бауэр сообщил журналистам, что война идет не очень хорошо для Москвы, поскольку «ни одна из их стратегических целей пока не была достигнута».