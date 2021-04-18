НАТО поддерживает своего члена Чехию, проводящего расследование "злонамеренных действий" России на своей территории. Об этом в воскресенье, 18 апреля, заявил официальный представитель альянса, добавив, что вышеупомянутое расследование Чехии стало следствием "опасного поведения" Москвы.
Днем ранее, 17 апреля, Прага объявила, что высылает 18 российских дипломатов в связи с появившимися доказательствами причастности российской военной разведки к масштабному взрыву на складе боеприпасов, произошедшему в чешской деревне Врбетице в 2014 году.
"Мы выражаем сочувствие близким жертв взрыва во Врбетице. Несущие ответственность за него должны предстать перед органами правосудия", - подчеркнул представитель НАТО.
Британия поддержала решение Чехии выслать дипломатов РФ
Ранее в тот же день, 18 апреля, глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что его страна также поддерживает решение Чехии выслать 18 российских дипломатов и осуждает "безрассудные и опасные действия российских разведывательных служб в Чешской Республике".
"Соединенное Королевство полностью поддерживает своих чешских союзников, показавших, как далеко может дойти ГРУ в своих попытках провести опасные и вредоносные операции, - и подчеркнули вызывающую беспокойство модель поведения (российских спецслужб. - Ред.), которая начала использоваться после нападения (на Юлию и Сергея Скрипалей. - Ред.) в Солсбери", - указал британский дипломат.
Причастность РФ к взрыву на складе боеприпасов в Чехии
17 апреля премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел страны, совмещающий эту должность с постом главы МВД, Ян Гамачек заявили, что правительство Чехии обладает доказательствами причастности российской разведки к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице .
Со своей стороны, чешская полиция сообщила, что она она разыскивает двух граждан России, имеющих при себе несколько разных паспортов, включая российские документы на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. По информации полиции и Национального центра по борьбе с организованной преступностью, эти люди находились в Чехии в период с 11 октября по 16 октября 2014 года.
В Великобритании россиян Александра Петрова и Руслана Боширова считают сотрудниками ГРУ, причастными к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль веществом "Новичок". По информации Bellingcat и The Insider, настоящие имена Петрова и Боширова Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Реакция в Германии на высылку дипломатов РФ из Чехии
Комментируя заявления правительства Чехии о причастности ГРУ к взрыву склада боеприпасов в Врбетице, депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) Рената Альт (Renata Alt) заявила следующее: "Причастность российских шпионов к взрыву склада боеприпасов в расположенной по соседству с нами стране, на территории нашего союзника по НАТО достойна самого резкого осуждения. Этот инцидент, а также связь с нападением в Солсбери должны быть полностью расследованы и иметь политические последствия".
По мнению Альт, произошедшее свидетельствует о том, что риски в области безопасности и угрозы, исходящие от России, существенно недооцениваются партиями, представленными в правительстве Германии. "Об этом говорит и дискуссия вокруг вакцины от коронавируса "Спутник V", которая целенаправленно используется Россией как стратегический и геополитический инструмент", - резюмировала депутат.
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