"Мы знаем, что происходит, но мы можем вести работу дальше", — сказал Монтальбано. По его словам, события последних трех недель никак не сказались на функционировании орбитальной станции. "Это не такой процесс, при котором одна группа может существовать без другой. Все должны работать вместе для достижения успеха", — пояснил представитель NASA.

Возвращение с орбиты



Он подчеркнул, что запланированное на конец марта возвращение с МКС на Землю американского астронавта Марка Томаса Ванде Хая вместе с российскими космонавтами Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым на космическом корабле "Союз" пройдет в штатном режиме. "Мы находимся в контакте с нашими российскими коллегами по этому поводу, нет никакого беспокойства", — заверил Монтальбано.

Ранее "Роскосмос" также подтвердил плановое продолжение совместной работы в отношении запланированного возвращения американца и двух россиян с МКС. На орбите сейчас работает и немецкий астронавт Матиас Маурер (Matthias Maurer).

Переговоры между НАСА и "Роскосмосом"



Монтальбано также отметил, что переговоры между НАСА и "Роскосмосом" по "перекрестным" полетам продолжаются, запланированы совместные тренировки астронавтов и космонавтов в Хьюстоне и Звездном городке.

В то же время, в начале марта глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предупредил, что в условиях нынешних санкций в отношении России перспективы продления соглашения об эксплуатации МКС вызывает скептицизм, хотя "Роскосмос" пока не собирается прекращать это сотрудничество.

В начале февраля сообщалось, что NASA допускает сведение МКС с орбиты и ее затопление в Тихом океане в 2031 году. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Россия ведет переговоры о продлении этого срока до 2030 года.