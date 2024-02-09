Нацгвардия США сможет завершить обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Об этом заявил глава гвардии генерал Дэн Хокансон.

Президент Джо Байден объявил в августе, что США начнут обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках многонациональных усилий по предоставлению Украине современных истребителей.

Обучение началось в октябре на базе ВВС Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона.

"У нас есть ресурсы, чтобы продолжать уже начатую подготовку", – сказал Хокансон.