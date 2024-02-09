Нацгвардия США сможет завершить обучение украинских пилотов на истребителях F-16

 
"Голос Америки"
F-16
F-16
ФОТО: AP / Scanpix

Национальная гвардия США располагает ресурсами, чтобы завершить обучение украинских пилотов работе на истребителях F-16, несмотря на то, что у США закончились средства для отправки Киеву дополнительных вооружений.

Об этом заявил глава гвардии генерал Дэн Хокансон.

Президент Джо Байден объявил в августе, что США начнут обучение украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках многонациональных усилий по предоставлению Украине современных истребителей.

Обучение началось в октябре на базе ВВС Национальной гвардии Моррис в Тусоне, штат Аризона.

"У нас есть ресурсы, чтобы продолжать уже начатую подготовку", – сказал Хокансон.

"Если мы решим расширить программу, то, разумеется, нам понадобятся ресурсы для подготовки дополнительных пилотов и специалистов наземных служб", – добавил он.

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"Голос Америки"
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