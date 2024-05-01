2024.05.01 17:00

На Западном берегу реки Иордан атаковали дипломата из ФРГ

 
Deutsche Welle
Dėl „Hamas“ sukelto konflikto įvesti ribojimai įdarbinti palestiniečius Izraelio teritorijoje kenkia tiek Izraelio, tiek Palestinos ekonomikai
Dėl „Hamas“ sukelto konflikto įvesti ribojimai įdarbinti palestiniečius Izraelio teritorijoje kenkia tiek Izraelio, tiek Palestinos ekonomikai
ФОТО: AFP / Scanpix

Палестинские студенты прогнали главу представительства ФРГ в Рамалле с мероприятия за то, что он "представляет страну, которая поддерживает Израиль".

Во время встречи европейской делегации с представителями Палестинской автономии во вторник, 30 апреля, произошел серьезный инцидент. Толпа палестинских студентов из университета Бирзейт, в музее, на территории которого должно было пройти мероприятие, прогнала главу представительства ФРГ в Рамалле Оливера Овчу (Oliver Owcza) за то, что он "представляет страну, которая поддерживает Израиль".

МИД ФРГ в ответ на запрос издания Der Spiegel подтвердил, что возле музея проходили протесты, не предоставив подробной информации об их причине. Отмечается, что Овча из соображений безопасности вынужден был покинуть место встречи. В соцсетях распространились видео, на которых видно, как дипломаты поспешно покидают здание музея, а их преследует толпа разъяренных людей. Также на видео попал момент нападения на автомобиль: у машины отломали зеркало заднего вида и бросали ей вслед камни. Как пишет издание Welt, на распространившейся в интернете видеозаписи не было представителя Германии, автомобиль немецкой группы также не пострадал.

В свою очередь, Овча в соцсети Х выразил сожаление, что встреча глав представительств ЕС в Национальном музее в Бирзейте была "необоснованно прервана протестующими". "Мирный протест и диалог всегда имеют свое место", - подчеркнул немецкий дипломат, добавив, что, несмотря на инцидент, готов продолжить "конструктивную работу с палестинскими партнерами".

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