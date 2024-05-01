На Западном берегу реки Иордан атаковали дипломата из ФРГ

Во время встречи европейской делегации с представителями Палестинской автономии во вторник, 30 апреля, произошел серьезный инцидент. Толпа палестинских студентов из университета Бирзейт, в музее, на территории которого должно было пройти мероприятие, прогнала главу представительства ФРГ в Рамалле Оливера Овчу (Oliver Owcza) за то, что он "представляет страну, которая поддерживает Израиль".

МИД ФРГ в ответ на запрос издания Der Spiegel подтвердил, что возле музея проходили протесты, не предоставив подробной информации об их причине. Отмечается, что Овча из соображений безопасности вынужден был покинуть место встречи. В соцсетях распространились видео, на которых видно, как дипломаты поспешно покидают здание музея, а их преследует толпа разъяренных людей. Также на видео попал момент нападения на автомобиль: у машины отломали зеркало заднего вида и бросали ей вслед камни. Как пишет издание Welt, на распространившейся в интернете видеозаписи не было представителя Германии, автомобиль немецкой группы также не пострадал.