На выставке в Италии украли все экспонаты, ущерб оценивается в миллион евро

Десятки работ итальянского скульптора-абстракциониста XX века Умберто Мастроянни, выставленных в бывшей резиденции поэта Габриэле д'Аннунцио, были похищены на прошлой неделе, за день до закрытия экспозиции.

Украденные золотые статуэтки, кольца, браслеты, броши, подвески и другие литые изделия, созданные по восковой модели в период с 1950-х по 1990-е годы, оцениваются по меньшей мере в один миллион евро.

Знаменитый скульптор был дядей легенды экрана Марчелло Мастроянни.

7 марта работники музея обнаружили, что выставочные залы пусты. Расследование ведёт спецподразделение карабинеров по охране культурного наследия.