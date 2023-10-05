На вилле Усманова в Баварии прошли обыски

Следователи немецкого Центрального управления по обеспечению соблюдения санкций (ZfS) провели обыск на вилле неназванного гражданина России на озере Тегернзе в Баварии, сообщает агентство dpa в четверг, 5 октября.

Во время обыска на вилле в Роттах-Эгерне были изъяты несколько роскошных автомобилей. Специальная комиссия, получившая название "Матрешка", созданная санкционным управлением немецкой таможни, сообщила, что обыски также прошли на объектах недвижимости в окрестностях Мюнхена.

В ведомстве уточнили, что действовали на основании ордера на обыск, выданного судом, но не могут предоставить дополнительную информацию об операции "по тактическим причинам".

Reuters: Обыски прошли у Усманова

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству Reuters, что обыски проходили на объектах, связанных с российским предпринимателем Алишером Усмановым. Представитель бизнесмена не стал комментировать эти сообщения. ЕС ввел санкции против Усманова после российского вторжения в Украину.