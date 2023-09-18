На Сардинии 3 месяца жить и работать удаленно можно бесплатно

Оллолай, расположенный в центральной части Сардинии, находится вдали от популярного и часто переполненного побережья страны. Это своеобразная капсула времени, в которой до сих пор очень ярко проявляется культурное наследие страны. Это находит отражение в образе жизни, который здесь можно встретить.

Это то, чего жаждут многие работники со времен пандемии COVID-19, и гостиницы и туристические пакеты, ориентированные на цифровых кочевников, спешат удовлетворить спрос.

„Не туристическое, – настаивает Партис. – А окруженное природой, свежим воздухом, горами, прекрасными пляжами, где я могла бы найти больше умиротворения, покоя и вести более медленный образ жизни“.

Стремясь убежать от толпы и работать в автономном режиме, она вылетела из США и на прошлой неделе приземлилась на острове, устроив свой новый дом в крошечной деревушке Оллолай. „Я почувствовала, что мне нужно сменить место жительства“, – объясняет она.

„Я люблю ходить на фермерский рынок за свежими продуктами, например, трюфелями, готовить пасту и ньокки с песто, – говорит Партис. – Еда здесь просто потрясающая“.

Почему Оллолай предлагает цифровым кочевникам бесплатное проживание?

Несмотря на то, что Оллолай прекрасен по любым туристическим меркам, его население сокращается. За последние 100 лет оно сократилось с 2 250 до 1 300 человек. С этой проблемой Италия борется уже много лет, и она считается чрезвычайной ситуацией национального масштаба: в 2022 году был зафиксирован рекордно низкий прирост населения.

С тех пор страна пытается привлечь туристов – как краткосрочных, так и долгосрочных. Инициатива „Купи дом за 1 евро“ привлекает жителей со всего мира. Оллолай принял в ней участие, надеясь, что иностранцы вложат средства в реконструкцию его старого района.

„Это был большой успех - многие иностранцы купили и отреставрировали десятки заброшенных домов“, – рассказал CNBC мэр города Франческо Колумбу.