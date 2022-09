Европрайд - европейское международное событие, с 1992 года ежегодно проходящее в разных городах Европы на основе концепции гей-парада. В этом году парад должен был пройти в Сербии с 12 по 18 сентября.

Однако в конце августа президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европрайд-2022 в Белграде будет отложен или отменен. Затем на этой неделе после протестов правых министерство внутренних дел Сербии запретило проведение парада. Кроме того, ведомство запретило шествие антиглобалистов в защиту семьи, намеченное на этот же день, 17 сентября.

Несмотря на объявленный запрет, ряд ЛГБТ-организаций заявили о намерении провести шествие в Белграде. Кроме того, 17 сентября днем о возможности все-таки провести прайд заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

По сообщениям СМИ, парад получился коротким - всего несколько сотен метров - до стадиона "Ташмайдан", где был организован концерт.

Само шествие прошло без серьезных инцидентов, но между противниками парада и полицией произошли столкновения, сообщили СМИ. Протестующие бросали бутылки с зажигательной смесью и палки.

#Police had told #Belgrade residents that "#Europride" was cancelled following weeks of protests against the degenerate march.