На границе США и Канады возле Ниагары взорвался автомобиль

По предварительным данным, внутри машины находилась взрывчатка. Погибшие - два пассажира. Ранения получил пограничник.
В районе Ниагарского водопада в целях безопасности закрыты оставшиеся три моста между западными районами американского штата Нью-Йорк и канадской провинцией Онтарио. Правительственные здания эвакуированы.
По данным телеканала Fox News, автомобиль ехал из США в Канаду. Би-би-си отмечает, что направление движения машины пока не определено.
Взрыв произошёл на американской стороне Радужного моста через реку Ниагара, передаёт Associated Press. Телеканал CNN сообщает, что автомобиль подъехал к пункту проверки документов и взорвался в зоне досмотре.
Fox New утверждает, что ФБР расследует случившееся как теракт. Официально эта информация пока не подтверждена.
Взрыв произошел за день до Дня благодарения в США. Традиционно в это время погранпункты между Канадой и Соединёнными Штатами бывают сильно загруженными, уточняет Би-би-си.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство работает с США, чтобы обеспечить безопасность путешественников. Белый дом заверил, что внимательно следит за инцидентом.