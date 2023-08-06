Монумент "Родина-Мать" в Киеве лишился советского герба

Ранее и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислав Карандеев рассказал, что полностью работы должны быть завершены ко Дню Независимости, который отмечается 24 августа.

«Это произошло! Украинский трезубец на своем месте. Это был сложный, ответственный, исторический проект. Благодарю всех, благодаря кому это произошло - доноров, проектировщиков, строителей, скульптора, работников Музея Войны, всех, кто болел за эти изменения и поддерживал», – написал в телеграм-канале экс-министр культуры Украины Александр Ткаченко.

Установка трезубца была запланирована на субботу, однако работам помешал сильный ветер. Высота памятника вместе с постаментом составляет 102 м, и до наступления темноты рабочим удалось поднять трезубец лишь на четверть этой высоты.

В начале августа по решению украинского правительства со щита скульптуры был снят герб СССР , находившийся там с момента ее установки.

Расположенный на берегу Днепра памятник «Родина-Мать» — самая высокая монументальная скульптура Европы и пятая в мире. Высота монумента с постаментом — 102 метра. Статуя изображает женщину, которая поднимает вверх щит и меч.

Герб СССР отправят на хранение в музей.

Кроме того, сам монумент планируют переименовать. Вместо «Родины-Матери» его хотят назвать «Украина-Мать».

Как сообщил директор Музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук, ученый совет музея такое решение уже одобрил, но окончательно его еще должно утвердить министерство культуры.

Скульптуру открыли 9 мая 1981 года на Печерских холмах, на правом берегу Днепра, на территории комплекса, который сейчас называется Музей истории Украины во Второй мировой войне.

Строительство статуи с постаментом-музеем обошлось советскому государству в 12 миллионов рублей. Стоимость всего комплекса превысила 30 млн рублей.

В 2015 году, после развязанной Россией войны на Донбассе возникла идея в рамках процесса декоммунизации заменить герб СССР на трезубец, соответствующий изображению на малом государственном гербе страны.

Из-за высокой стоимости и опасений, что демонтаж герба нарушит устойчивость монумента, работы неоднократно откладывали.