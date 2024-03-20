МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в параде на открытии Олимпиады

Российские и белорусские спортсмены не будут принимать участия в традиционном параде на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, заявил Международный олимпийский комитет.

Вместо традиционного парада сборных на стадионе в ходе церемонии 26 июля тысячи спортсменов проплывут несколько километров на лодках по Сене в сторону Эйфелевой башни.

МОК заявил, что спортсмены из России и Беларуси, допущенные к участию в Олимпиаде в качестве нейтральных атлетов, смогут лишь "присутствовать на событии", скорее всего, наблюдая за происходящим с берега реки.

МОК рассчитывает, что на Олимпиаду будут допущены около 36 нейтральных атлетов с российскими паспортами и 22 атлета с паспортами Беларуси.