"Мне надо больше золота". Wall Street Journal описал последние дни Пригожина

По данным издания, в прошлую пятницу частный самолет Пригожина приземлился в столице Центральной Африканской Республики. По словам трех человек, знакомых с ходом встречи, в дворце президента ЦАР Пригожин пытался убедить Туадеру продолжить сотрудничество. По данным источников WSJ, Путин лично сказал президенту ЦАР Туадере, что пришло время дистанцироваться от Пригожина. И когда Туадера месяц назад был в Санкт-Петербурге на конференции, он воздержался от встречи с Пригожиным.

Вскоре после этого близ стоянки Пригожина приземлился вертолет «Вагнер», на борту которого находились пять командиров суданских Сил быстрого реагирования — военизированной группировки, опиравшейся на «Вагнер» для ведения войны против правительства Судана. Военные привезли Пригожину ящики с золотом в качестве платы за ранее переданное им вооружение. По данным источника WSJ, Пригожин, глядя на ящики, сказал: «Мне нужно больше золота».

После ЦАР Пригожин, по данным WSJ, сделал короткую остановку в Мали.