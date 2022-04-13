Миссия ОБСЕ: Россия совершила военные преступления в Украине

В нем говорится, что миссия не в силах оценить, является ли само вторжение широкомасштабной операцией против гражданского населения, однако она отмечает неоднократно задокументированные нарушения международных норм.

“Преднамеренные убийства, похищения гражданских лиц, в том числе журналистов и местных чиновников, скорее всего, соответствуют этому критерию. Любое подобное насильственное действие, совершенное в рамках этого вторжения, представляет собой преступление против человечности”.

“В отчете отмечены нарушения как с украинской, так и с российской стороны. Однако нарушения, совершенные Российской Федерацией, несоизмеримо более серьезны по своей природе и масштабу”, - говорится в документе.

ОБСЕ среди прочего изучила факты двух громких преступлений - бомбежки театра и роддома в Мариуполе.

“Миссия пришла к выводу, что роддом был разрушен в результате атаки со стороны российских сил. Из российских объяснений следует, что нападение было преднамеренным. Ни предупреждения, ни времени на эвакуацию дано не было”.

“Следовательно, эта атака представляет собой явное нарушение международного гуманитарного права. Лица, ответственные за него, совершили военное преступление”, - говорится в отчете.

То же касается и разрушения театра, под которым в бомбоубежище прятались сотни мариупольцев, и у которого огромными буквами на земле с обоих торцов здания были выложены надписи “ДЕТИ”.

“Россия утверждает, что он был взорван украинским батальоном “Азов”. Миссия не нашла никаких указаний на это, - говорится в отчете. - Этот инцидент с большой вероятностью представляет собой вопиющее нарушение международного гуманитарного права, и те, кто отдал и выполнил приказ взорвать театр, совершили военное преступление”.