Минобороны России: Крым ночью был атакован 20 беспилотниками

"14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО . Еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — заявили в ведомстве. Пострадавших и разрушений нет, утверждают в Минобороны.

По этой причине движение по Крымскому мосту временно было перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост", который публикует оперативную информацию о ситуации на мосту, ведущем на полуостров. По информации агентства "Интерфакс", в полночь очередей на Крымский мост не наблюдалось.