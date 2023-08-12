12 августа 2023 г. 11:42

Минобороны России: Крым ночью был атакован 20 беспилотниками

 
Deutsche Welle
ФОТО: Stopkadras

В ночь на 12 августа Крым был атакован 20 беспилотниками, сообщило Минобороны России.

"14 украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", — заявили в ведомстве. Пострадавших и разрушений нет, утверждают в Минобороны.

По этой причине движение по Крымскому мосту временно было перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале "Крымский мост", который публикует оперативную информацию о ситуации на мосту, ведущем на полуостров. По информации агентства "Интерфакс", в полночь очередей на Крымский мост не наблюдалось.

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Deutsche Welle
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