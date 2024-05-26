Министры ЕС будут обсуждать закупку оружия для Украины

Среди других пунктов программы встречи - обсуждение предоставления восьмого пакета военной помощи Украине в рамках Европейского фонда мира (ЕФП), который блокирует Венгрия, и использование доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву. 90 процентов этих доходов, как ожидается, должно быть передано в бюджет ЕФП. "Мы надеемся, что получим первый транш этих наличных средств до конца июля и сможем произвести предоплату за приобретение оружия и военного оборудования для Украины", - сказал чиновник. По его словам, это оружие будет покупаться в Европе, за ее пределами или в самой Украине.